Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: gegenseitige Bedrohung löst Polizeieinsatz aus

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Streifenwagenbesatzungen rückten am Mittwoch (05.08.2026) gegen 00.20 Uhr in die Sindelfinger Straße in Böblingen aus, nachdem es zwischen zwei Bewohner eines Wohnhauses zu einem Streit gekommen war. Beide hatten gegenüber der Polizei telefonisch mitgeteilt, der jeweils andere habe damit gedroht, eine Schusswaffe zu besitzen. Nachdem die ersten Einsatzkräfte vor Ort eingetroffen waren, konnte zu einem der Bewohner, ein 42 Jahre alter Mann, Kontakt aufgenommen werden. Er wurde zunächst vorläufig festgenommen und seine Wohnung sowie sein Fahrzeug auf freiwilliger Basis durchsucht. Letztlich konnte auch der gleichaltrige Kontrahent lokalisiert und vorläufig festgenommen werden. Auch seine Wohnung wurde mit seiner Einwilligung durchsucht. Weder bei dem einen noch bei dem anderen Tatverdächtigen konnte eine Schusswaffe aufgefunden werden. Beide Männer wurden anschließend zum Polizeirevier Böblingen gebracht und nach Durchführung der polizeilich notwendigen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Gegen beide wird nun wegen Bedrohung ermittelt.

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