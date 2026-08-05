Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: falscher Bankmitarbeiter überlistet 64-Jährige

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagnachmittag (04.08.2026) gelang es einem falschen Bankmitarbeiter eine 64 Jahre alte Frau aus Steinenbronn zu überlisten, so dass mehrere Tausend Euro auf ein noch unbekanntes Konto überwiesen wurde. Das Opfer erhielt gegen 14.00 Uhr einen Anruf des vermeintlichen Mitarbeiters. Dieser gab vor, dass es einen nicht autorisierten Versuch gegeben habe, auf das Konto der 64-Jährigen zuzugreifen. Indem er sich das Vertrauen der Frau erschlich, gewährte sie ihm über eine übermittelte E-Mail einen Fremdzugriff auf ihren Computer und das Onlinebanking. Nun gaukelte der Täter seinem Opfer vor, dass zwei Buchungen rückgängig gemacht werden müssten und ließ die Frau hierzu das Überweisungslimit erhöhen. Anschließend wurden zwei Überweisungen in einer Gesamthöhe von mehreren Tausend Euro ausgeführt. Wenig später wurde der 64-Jährigen bewusst, dass sie einem Betrug aufgesessen war und sie erstattete Anzeige. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

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