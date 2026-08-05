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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Aldingen: 15.000 Euro Sachschaden bei Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Ein geschätzter Sachschaden von 15.000 Euro ist das Ergebnis einer Unfallflucht, die sich zwischen Montag (03.08.2026) 19.40 Uhr und Dienstag (04.08.2026) 08.15 Uhr in der Hohenheimer Straße in Aldingen ereignete. Nahe der Einmündung zum Münsinger Weg parkte ein VW Multivan am Fahrbahnrand. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte den VW vermutlich beim Vorbeifahren und machte sich anschließend, ohne sich um den Unfall zu kümmern, davon. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Kornwestheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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