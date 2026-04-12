Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus - Personenrettung über Drehleiter

Stuttgart (ots)

- Brand in einer Waschküche führt zu starker Rauchentwicklung

- Vier Personen über Drehleiter gerettet

Gegen 00:45 Uhr gingen in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Notrufe aufgrund einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus bei der Integrierten Leitstelle ein. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte eine starke Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus in der Neustädter Straße in Stuttgart-Weilimdorf festgestellt werden.

Für die Brandbekämpfung setzte die Feuerwehr einen Atemschutztrupp mit einem Löschrohr ein. Zwei weitere Atemschutztrupps suchten das Gebäude nach Personen ab. Aufgrund des stark verrauchten Treppenraums konnten vier Personen das Gebäude nicht mehr verlassen und wurden durch die Feuerwehr mit einer Drehleiter aus dem 1. Obergeschoss gerettet. Gegen 01:05 Uhr war das Feuer in einer Waschküche gelöscht. Es folgten umfangreiche Nachlösch- und Belüftungsarbeiten.

Sechs Bewohner des Hauses wurden durch den Rettungsdienst gesichtet. Vier Personen erlitten leichte Verletzungen - ein Transport in Kliniken war jedoch nicht notwendig.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 3: Löschfahrzeug

Feuerwache 4: Löschzug, Gerätewagen Atemschutz- Messtechnik

Feuerwache 2: Inspektionsdienst, Gerätewagen-Hygiene

Feuerwache 1: Kleineinsatzfahrzeug Türöffnung

Freiwillige Feuerwehr Stuttgart - Abteilung Weilimdorf: Zwei Löschfahrzeuge, Mannschaftstransportfahrzeug, Drehleiter

Rettungsdienst: Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, zwei Rettungswagen, Notarzteinsatzfahrzeug

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell