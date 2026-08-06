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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Kupferdiebe am Werk

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag (04.08.2026), 20.00 Uhr und Mittwoch (05.08.2026), 07.00 Uhr trieben noch unbekannte Täter in Weil im Schönbuch ihr Unwesen. Die Unbekannten stiegen mutmaßlich auf das Dach eines Friedhofgebäudes in der Straße "Grabenäcker". Anschließend rissen sie etwa 80 Meter der Kupferumrandung des Flachdaches ab und entwendeten diese. Der Wert des Diebesgutes sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens können noch nicht genau beziffert werden.

Unter der Tel. 07031 67700-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de nimmt der Polizeiposten Schönaich sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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