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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen zwischen Montag (03.08.2026) und Dienstag (04.08.2026), 21.00 Uhr in ein Wohnhaus in der Goethestraße in Jettingen ein. Die Unbekannten schlugen eine Terrassentür ein, gelangten in das Gebäude und durchsuchten schließlich das Interieur nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendete wurde, ist noch nicht bekannt. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter der Tel. 0800 1100225 sowie per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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