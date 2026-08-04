Polizei Hagen

POL-HA: Besuch eskaliert - Gastgeberin mit Kochtopf geschlagen

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Montagabend (03.08.2026) schlug ein 25-jähriger Gast mit einem Kochtopf auf die 26-jährige Wohnungsinhaberin ein und verletzte diese dadurch. Zuvor hörten die beiden zusammen Musik und tranken Alkohol in der Wohnung der 26-Jährigen Am Rastebaum. Während eines Streits gegen 18.30 Uhr schlug ihr der 25-Jährige mit einem Kochtopf mehrmals auf den Hinterkopf. Ein weiterer Gast schritt ein und trennte Mann und Frau voneinander. Gegenüber den hinzugerufenen Einsatzkräften leugnete der Gast die Tat und sprach von einem Angriff der Gastgeberin. Die zwei Leichtverletzten lehnten eine medizinische Versorgung ab. Polizeibeamte nahmen den 25-Jährigen ohne festen Wohnsitz vorläufig fest und leiteten zwei Strafverfahren wegen verschiedener Körperverletzungsdelikte ein. (rei)

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