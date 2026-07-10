Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei ertappt Dieb auf frischer Tat

Kaiserslautern (ots)

Ein 26-Jähriger war am Donnerstagmittag in einem Parkhaus in der Salzstraße auf Diebestour. Blöd für ihn: Als er sich gerade an einem Renault zu schaffen machte, bemerkten vorbeikommende Polizisten sein Treiben. Der Mann versuchte zu flüchten, konnte jedoch von den Beamten gestoppt werden. Seine Beute - ein geringer Cent-Betrag - stellten die Einsatzkräfte sicher und gaben sie an die Eigentümerin zurück. Den Langfinger nahmen sie für eine erkennungsdienstliche Behandlung mit auf die Dienststelle. Er muss sich jetzt wegen des Verdachts des Diebstahls verantworten. |kle

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