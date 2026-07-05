Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mehrere Motorradunfälle im Oberbergischen am Wochenende

Oberbergischer Kreis (ots)

Ein 63-jähriger Kradfahrer aus Wiehl fuhr am Freitag (3. Juli) gegen 16:30 Uhr auf der L341 aus Koppelweide kommend in Richtung Ohlhagen. In einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Dabei stürzte der 63-Jährige und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

In Radevormwald-Remlingrade zog sich eine 61-jährige Motorradfahrerin aus Essen schwere Verletzungen zu, als sie am Samstag gegen 15:45 Uhr auf der K8 in Fahrtrichtung Schwelm von der Fahrbahn abkam und mit der Schutzplanke kollidierte. Sie kam in ein Krankenhaus.

Ein 44-jähriger Motorradfahrer aus Leverkusen stürzte am Samstag (4. Juli) gegen 17:50 Uhr auf der L84 in Lindlar zwischen Wurtscheid und Vellingen. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Er kam in ein Krankenhaus.

Auf der K18 bei Wipperfürth-Agathaberg stürzte ein 34-jähriger Kradfahrer aus Wuppertal am Samstag gegen 20:10 Uhr. Er war in Richtung Grunewald unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam. Er kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Ein 25-jähriger Kradfahrer aus Gevelsberg verletzte sich bei einem Alleinunfall auf der Wipperfürther Straße/B256 in Marienheide auf Höhe der Ortslage Schmitzwipper. Er war am Samstag gegen 20:40 Uhr auf der B256 in Richtung Wipperfürth unterwegs, als er in einer Kurve zu Fall kam und sich dabei leichte Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

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