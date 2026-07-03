PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Parkbänke beschädigt

POL-GM: Parkbänke beschädigt
  • Bild-Infos
  • Download

Wipperfürth (ots)

Unbekannte haben zwischen Freitag (26. Juni) und Samstag (27. Juni) zwei Parkbänke in der Wupperstraße beschädigt. Eine der Bänke rissen die Vandalen aus der Verankerung, die andere zerstörten sie völlig. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 03.07.2026 – 09:54

    POL-GM: Einbruch in Einfamilienhaus

    Radevormwald (ots) - Unbekannte sind zwischen 14 Uhr am Mittwoch (1. Juli) und Donnerstagmittag in ein Einfamilienhaus in der Straße "Kattenbusch" eingebrochen. Die Unbekannten brachen ein Fenster aus dem Rahmen und gelangten so in das Haus. Dann durchwühlten sie das Schlafzimmer und entkamen unerkannt. Ob die Einbrecher Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise nimmt die zentrale ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 09:54

    POL-GM: 32-Jähriger löst Polizeieinsatz aus

    Nümbrecht (ots) - Ein 32-Jähriger aus Nümbrecht randalierte am Donnerstag (2. Juli) auf der Gouvieuxstraße. Gegen 11:40 Uhr diskutierte er lautstark mit einem Busfahrer, schrie herum und hinderte den Bus am Weiterfahren, indem er sich vor den Bus stellte. Ein 47-Jähriger aus Bergneustadt wollte den 32-Jährigen besänftigen. Nachdem er den 32-Jährigen angesprochen hatte, kam es zu einem Gerangel zwischen den beiden ...

    mehr
  • 02.07.2026 – 15:48

    POL-GM: Polizei nimmt Diebe fest

    Nümbrecht (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (17./18. Juni) wurden in Overath-Marialinden zwei Pedelecs gestohlen. Durch einen Hinweis des Bestohlenen konnten die Fahrräder am frühen Morgen des 28. Juni (Sonntag) in Nümbrecht aufgefunden und zwei Männer vorläufig festgenommen werden. Die Tatverdächtigen, im Alter von 19 und 37 Jahren, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurden einem Haftrichter vorgeführt und anschließend auf direktem Weg ins ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren