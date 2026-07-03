POL-GM: Parkbänke beschädigt

Nümbrecht (ots) - Ein 32-Jähriger aus Nümbrecht randalierte am Donnerstag (2. Juli) auf der Gouvieuxstraße. Gegen 11:40 Uhr diskutierte er lautstark mit einem Busfahrer, schrie herum und hinderte den Bus am Weiterfahren, indem er sich vor den Bus stellte. Ein 47-Jähriger aus Bergneustadt wollte den 32-Jährigen besänftigen. Nachdem er den 32-Jährigen angesprochen hatte, kam es zu einem Gerangel zwischen den beiden ...

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