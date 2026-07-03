Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Parkbänke beschädigt
Wipperfürth (ots)
Unbekannte haben zwischen Freitag (26. Juni) und Samstag (27. Juni) zwei Parkbänke in der Wupperstraße beschädigt. Eine der Bänke rissen die Vandalen aus der Verankerung, die andere zerstörten sie völlig. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.
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