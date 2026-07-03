Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbruch in Einfamilienhaus
Radevormwald (ots)
Unbekannte sind zwischen 14 Uhr am Mittwoch (1. Juli) und Donnerstagmittag in ein Einfamilienhaus in der Straße "Kattenbusch" eingebrochen. Die Unbekannten brachen ein Fenster aus dem Rahmen und gelangten so in das Haus. Dann durchwühlten sie das Schlafzimmer und entkamen unerkannt. Ob die Einbrecher Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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