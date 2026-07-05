Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Firmeneinbrüche in Lindlar

Lindlar (ots)

Zwischen 16:30 Uhr am Freitag (3. Juli) und 10:30 Uhr am Samstag sind Unbekannte in zwei Firmen in der Gerberstraße eingebrochen. In einer Firma stahlen sie unter anderem einen Staubsauger, Küchengeräte und diverses Werkzeug. Auch in der zweiten Firma entwendeten die Unbekannten Werkzeuge, darunter einen Schlagbohrer, einen Elektrohobel und einen Multimaster. In beiden Fällen verschafften sich die Einbrecher über Fenster Zugang zu den Firmen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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