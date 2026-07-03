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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Flüchtige Autofahrerin nach Zeugenhinweis angetroffen

Marienheide (ots)

Auf der Leppestraße auf dem Parkplatz "Heier-Platz" kam es am Donnerstag (2. Juli) zu einer Unfallflucht. Eine 51-Jährige und ein 55-Jähriger aus Wipperfürth parkten ihren VW auf dem Platz. Noch während sie einen Parkschein zogen, setzte eine 60-Jährige aus Marienheide mit ihrem Skoda rückwärts und fuhr gegen den VW. Nach einer kurzen Unterhaltung, flüchtete die 60-Jährige vom Unfallort. Anhand der Beschreibung und des Kennzeichens konnte die Polizei die flüchtige Fahrerin im Rahmen einer Nahbereichsfahndung antreffen. Die Beamten stellten Alkoholgeruch bei der 60-Jährigen fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Die 60-Jährige musste auf der Wache eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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