Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Flüchtige Autofahrerin nach Zeugenhinweis angetroffen
Marienheide (ots)
Auf der Leppestraße auf dem Parkplatz "Heier-Platz" kam es am Donnerstag (2. Juli) zu einer Unfallflucht. Eine 51-Jährige und ein 55-Jähriger aus Wipperfürth parkten ihren VW auf dem Platz. Noch während sie einen Parkschein zogen, setzte eine 60-Jährige aus Marienheide mit ihrem Skoda rückwärts und fuhr gegen den VW. Nach einer kurzen Unterhaltung, flüchtete die 60-Jährige vom Unfallort. Anhand der Beschreibung und des Kennzeichens konnte die Polizei die flüchtige Fahrerin im Rahmen einer Nahbereichsfahndung antreffen. Die Beamten stellten Alkoholgeruch bei der 60-Jährigen fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Die 60-Jährige musste auf der Wache eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben.
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