PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Beihingen: Kellerbrand in der Nacht zum Donnerstag

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (23.07.2026) kam es aus noch unbekannter Ursache zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Flattichstraße in Beihingen. Gegen 01.40 Uhr wurde die Polizei alarmiert, worauf mehrere Streifenwagenbesatzungen wenig später in der Flattichstraße eintrafen. Aus einem Kellerfenster eines Mehrfamilienhauses drang dichter Qualm, während das Treppenhaus bereits schon stark verraucht war. Der Großteil der Bewohnerinnen und Bewohner hatte das Haus bereits eigenständig verlassen. Eine Familie musste durch Feuerwehr und Polizei über einen Balkon bzw. mit Hilfe einer Leiter aus dem ersten Obergeschoss gerettet werden. Letztlich konnte festgestellt werden, dass sich alle Bewohnerinnen und Bewohner außerhalb des Gebäudes befanden. Bei insgesamt neun der Bewohnenden wurden leichte Rauchgasvergiftungen vermutet, so dass sie vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht wurden. Währenddessen konnte die Feuerwehr den Brand im Keller des Hauses löschen. Alle Wohnungen blieben bewohnbar und konnte wieder betreten werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 50.000 Euro belaufen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.07.2026 – 10:55

    POL-LB: Renningen: Brand nach Unkrautarbeiten in der Lindenstraße

    Ludwigsburg (ots) - Zu einem Brand von zwei Nadelbäumen sowie einer Rasenfläche kam es am Mittwoch (22.07.2026) gegen 18:00 Uhr in der Lindenstraße in Renningen. Eine Bewohnerin vernichtete an ihrer Wohnanschrift Unkraut und nutzte hierzu einen Bunsenbrenner. Im Zuge dessen fing ein Nadelbaum Feuer, welches kurz darauf auf einen zweiten Nadelbaum sowie eine ...

    mehr
  • 23.07.2026 – 10:54

    POL-LB: Herrenberg: Zeugen zu Unfallflucht in der Adlerstraße gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Einen Sachschaden von rund 4.000 Euro forderte eine Unfallflucht am Mittwoch (22.07.2026) gegen 16:15 Uhr in der Adlerstraße in Herrenberg. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen geparkten BMW. Ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte unerlaubt vom ...

    mehr
  • 23.07.2026 – 10:53

    POL-LB: Sindelfingen: Versuchter Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0 oder E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen zu einem versuchten Trickdiebstahl, den noch Unbekannte am Mittwoch (22.07.2026) zwischen 12:00 Uhr und 15:00 in der Eschenriedstraße in Sindelfingen verübten. Bei den Unbekannten handelt es sich um einen zirka 35 bis 40 Jahren alten Fahrer eines hellbraunen PKW, vermutlich eine Limousine der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren