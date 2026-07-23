Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Beihingen: Kellerbrand in der Nacht zum Donnerstag

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (23.07.2026) kam es aus noch unbekannter Ursache zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Flattichstraße in Beihingen. Gegen 01.40 Uhr wurde die Polizei alarmiert, worauf mehrere Streifenwagenbesatzungen wenig später in der Flattichstraße eintrafen. Aus einem Kellerfenster eines Mehrfamilienhauses drang dichter Qualm, während das Treppenhaus bereits schon stark verraucht war. Der Großteil der Bewohnerinnen und Bewohner hatte das Haus bereits eigenständig verlassen. Eine Familie musste durch Feuerwehr und Polizei über einen Balkon bzw. mit Hilfe einer Leiter aus dem ersten Obergeschoss gerettet werden. Letztlich konnte festgestellt werden, dass sich alle Bewohnerinnen und Bewohner außerhalb des Gebäudes befanden. Bei insgesamt neun der Bewohnenden wurden leichte Rauchgasvergiftungen vermutet, so dass sie vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht wurden. Währenddessen konnte die Feuerwehr den Brand im Keller des Hauses löschen. Alle Wohnungen blieben bewohnbar und konnte wieder betreten werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 50.000 Euro belaufen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

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