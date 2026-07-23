PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Versuchter Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0 oder E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen zu einem versuchten Trickdiebstahl, den noch Unbekannte am Mittwoch (22.07.2026) zwischen 12:00 Uhr und 15:00 in der Eschenriedstraße in Sindelfingen verübten.

Bei den Unbekannten handelt es sich um einen zirka 35 bis 40 Jahren alten Fahrer eines hellbraunen PKW, vermutlich eine Limousine der Marke Audi mit ausländischem Kennzeichen, der eine rund 50 Jahre alte und 160 Zentimeter große Beifahrerin, welche ein Kopftuch trug, an Bord hatte. Zudem sollen noch zwei weitere Personen auf der Rücksitzbank gesessen haben.

Der PKW hielt zunächst an einer Bushaltestelle, wo eine 72-jährige Frau auf den Bus wartete. Die Beifahrerin sprach aus dem Auto heraus die 72-Jährige an und fragte vermutlich zum Schein nach dem Weg ins Krankenhaus. Nachdem dies das Opfer beschrieb, stieg die Beifahrerin aus und wollte sich mit einem Geschenk bedanken. Hierzu legte die Unbekannte dem Opfer eine Goldkette um den Hals. Da der 72-Jährigen solch eine Trickdiebstahlsmasche bekannt war, hob sie sofort ihre eigenen Goldketten fest. Nachdem die Unbekannte der Dame auch weiteren Schmuck zum Kauf anbieten wollte, lehnte die 72-Jährige ab. Anschließend fuhren die Unbekannten davon.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.07.2026 – 10:47

    POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht in Parkhaus

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (22.07.2026) zwischen 14.40 Uhr und 16.30 Uhr einen Seat, der in dem Parkhaus Rathausgarage in der Mathildenstraße in Ludwigsburg geparkt war. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr die unbekannte Person davon. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier ...

    mehr
  • 23.07.2026 – 10:32

    POL-LB: Marbach am Neckar: Einbruch in Gastwirtschaft

    Ludwigsburg (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (22.07.2026) verschafften sich noch unbekannte Täter Zutritt in eine Gastwirtschaft in der Wildermuthstraße in Marbach am Neckar. Die Unbekannten versuchten zunächst ein Fenster aufzuhebeln. Vermutlich da dies scheiterte, brachen sie letztlich die Eingangstür auf. Im Inneren der Gaststätte hebelten sie vorhandene Geldspielautomaten auf und stahlen das enthaltene Bargeld ...

    mehr
  • 23.07.2026 – 10:29

    POL-LB: Markgröningen: Frontalzusammenstoß auf der L 1138

    Ludwigsburg (ots) - Zwei verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag (23.07.2026) gegen 06.50 Uhr auf der Landesstraße 1138 zwischen Asperg und Markgröningen ereignete. Eine 53 Jahre alte Mazda-Lenkerin fuhr in Richtung Markgröningen. Als sie nach links in einen Feldweg ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren