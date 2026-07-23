Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Versuchter Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0 oder E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen zu einem versuchten Trickdiebstahl, den noch Unbekannte am Mittwoch (22.07.2026) zwischen 12:00 Uhr und 15:00 in der Eschenriedstraße in Sindelfingen verübten.

Bei den Unbekannten handelt es sich um einen zirka 35 bis 40 Jahren alten Fahrer eines hellbraunen PKW, vermutlich eine Limousine der Marke Audi mit ausländischem Kennzeichen, der eine rund 50 Jahre alte und 160 Zentimeter große Beifahrerin, welche ein Kopftuch trug, an Bord hatte. Zudem sollen noch zwei weitere Personen auf der Rücksitzbank gesessen haben.

Der PKW hielt zunächst an einer Bushaltestelle, wo eine 72-jährige Frau auf den Bus wartete. Die Beifahrerin sprach aus dem Auto heraus die 72-Jährige an und fragte vermutlich zum Schein nach dem Weg ins Krankenhaus. Nachdem dies das Opfer beschrieb, stieg die Beifahrerin aus und wollte sich mit einem Geschenk bedanken. Hierzu legte die Unbekannte dem Opfer eine Goldkette um den Hals. Da der 72-Jährigen solch eine Trickdiebstahlsmasche bekannt war, hob sie sofort ihre eigenen Goldketten fest. Nachdem die Unbekannte der Dame auch weiteren Schmuck zum Kauf anbieten wollte, lehnte die 72-Jährige ab. Anschließend fuhren die Unbekannten davon.

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