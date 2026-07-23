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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Frontalzusammenstoß auf der L 1138

Ludwigsburg (ots)

Zwei verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag (23.07.2026) gegen 06.50 Uhr auf der Landesstraße 1138 zwischen Asperg und Markgröningen ereignete.

Eine 53 Jahre alte Mazda-Lenkerin fuhr in Richtung Markgröningen. Als sie nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, übersah sie mutmaßlich einen entgegenkommenden 19 Jahre alten Mercedes-Lenker. Nahezu frontal kollidierten daraufhin die beiden Pkw miteinander.

Während die 53-Jährige schwer verletzt wurde, erlitt der 19-Jährige den derzeitigen Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Beide wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Sowohl der Mazda als auch der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Strecke war bis etwa 9.00 Uhr voll gesperrt.

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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