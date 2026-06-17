Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260617.1 - Pinneberg - Zentrale Ansprechstelle LSBTIQ* informiert auch auf der Pinnepride

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Pinneberg (ots)

Unter dem Motto "queer @ work" fand bei durchwachsenem Wetter am Samstag (13.06.2026) der "Christopher Street Day" in Pinneberg statt. Rund 300 Teilnehmende stellten sich dem Wetter und besuchten die Veranstaltung, die gegen 11:00 Uhr mit Redebeiträgen auf dem Drosteiplatz begann. Nach einem Aufzug durch Teile der Stadt endete die Veranstaltung mit einer Abschlusskundgebung gegen 18:00 Uhr friedlich. Vereinzelt kam es zu Straßensperrungen.

Aufgrund des regen Austausches in Bezug auf die letzten Beiträge, berichtet die Polizeidirektion Bad Segeberg auch heute wieder über eine weitere Teilnahme der zentralen Ansprechstelle LSBTIQ* der Landespolizei Schleswig Holstein beim CSD in Pinneberg. Wir erachten es weiterhin als sinnvoll und notwendig, über die Arbeit und das Thema aufzuklären und sie sichtbar zu machen.

Hier geht es nicht darum, die LSBTIQ*-Szene oder einzelne Personengruppen in den Vordergrund zu stellen. Vielmehr möchten wir allen Menschen in unserer Gesellschaft zeigen, dass die Polizei für Gleichbehandlung, Toleranz und ein friedliches Miteinander einsteht. Wir setzen uns nicht nur für Vielfalt und Toleranz ein, sondern auch ein klares Zeichen gegen Hass und Hetze.

So gab es auch in Pinneberg neben den Ständen von verschiedenen Vereinen und Verbänden am Stand der Ansprechstelle wieder viele Gespräche, spezifische Fragen zur Ansprechstelle LSBTIQ* und zu allgemeinen polizeilichen Themen. Dieser rege Austausch wurde durchweg positiv von den Besuchenden bewertet. Sie sprachen den Ansprechpersonen Dank und Anerkennung für die geleistete Arbeit aus, was unsere Beamtinnen und Beamten sehr gern stellvertretend für alle Polizistinnen und Polizisten im Land entgegen nahmen.

Neben vielen interessanten Gesprächen fand auch der Streifenwagen der Ansprechstelle erneut Anklang bei den Teilnehmenden, die sich mit dem Wagen ablichten ließen.

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