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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Einbruch in Gastwirtschaft

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (22.07.2026) verschafften sich noch unbekannte Täter Zutritt in eine Gastwirtschaft in der Wildermuthstraße in Marbach am Neckar. Die Unbekannten versuchten zunächst ein Fenster aufzuhebeln. Vermutlich da dies scheiterte, brachen sie letztlich die Eingangstür auf. Im Inneren der Gaststätte hebelten sie vorhandene Geldspielautomaten auf und stahlen das enthaltene Bargeld in noch unbekannter Höhe. Darüber hinaus dürften sie auch noch Wechselgeld aus einer Schublade gestohlen haben, das sich auf einen dreistelligen Betrag beläuft. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Marbach am Neckar zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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