Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Treffen zwischen jungen Männern endet mit gefährlicher Körperverletzung

Ludwigsburg (ots)

Wegen wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Marbach am Neckar seit Dienstagabend (21.07.2026) gegen zwei 18 und 20 Jahre alte Männer, die sich gegen 18.30 Uhr am Bahnhof in Marbach am Neckar gegenseit attackiert haben sollen. Gemäß den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen hatten sich die beiden Männer aus noch unbekanntem Grund in der Bahnhofstraße verabredet. Der 20-Jährige habe den 18-Jährigen in eine Ecke gedrängt, worauf dieser seinen Kontrahenten mit einem Reizstoff besprüht haben soll. In der Folge soll der 20-jährige Tatverdächtige den jüngeren Mann vermutlich mit einem Messer im Bereich des Gesäßes verletzt habe. Die Polizei wurde schließlich durch einen Busfahrer alarmiert, in dessen Linienbus sich der 20 Jahre alte Tatverdächtige gesetzt hatte. Im Zuge der Kontrolle des 20-Jährigen und damit einhergehender Durchsuchungsmaßnahmen stellten die Einsatzkräfte ein Teppichmesser fest. Der 18 Jahre alte Tatverdächtige gab sich währenddessen einer weiteren Streifenwagenbesatzung als Beteiligter der Auseinandersetzung zu erkennen. In einer mitgeführten Tasche konnte ein Pfefferspray festgestellt werden. Das Messer und das Pfefferspray wurden sichergestellt. Beide Männer wurden durch den hinzugerufenen Rettungsdienst untersucht. Der 18-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

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