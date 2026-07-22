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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Getränkemarkt

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen zwischen Montag (20.07.2026), 20.00 Uhr und Dienstag (21.07.2026), 07.00 Uhr in einen Getränkemarkt in der Kantstraße in Bietigheim-Bissingen ein. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendeten die Täter einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Zudem hinterließen sie einen Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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