Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 35-Jährigen am Bahnhof in Emmerich
Kleve - Emmerich (ots)
Am Montagmorgen, 20. Juli 2026, kontrollierte die Bundespolizei am Bahnhof Emmerich einen 35-jährigen Polen. Bei der Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Regensburg ihn mit einem Haftbefehl wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sucht. Hiernach muss der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro bezahlen oder eine 25-tägige Haftstrafe verbüßen. Zudem hatte er noch eine geringe Menge Betäubungsmittel dabei. Der Pole wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zwecks weiterer Maßnahmen zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Da der Mann den fälligen Geldbetrag nicht bezahlen konnte, brachte die Bundespolizei ihn zum Haftantritt in das Gefängnis in Kleve.
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