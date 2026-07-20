Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Treppentanz - Bundespolizei stellt fünf Messer sicher

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Bielelfeld (ots)

Nachdem Einsatzkräfte der Bundespolizei bei den ersten drei Treppentanzveranstaltungen im Mai, Juni und Juli 2026 lediglich zwei gefährliche Gegenstände sicherstellten, haben sie am vergangenen Wochenende (18./19. Juli) insgesamt fünf Messer eingezogen.

Gegen einen 35-jähriger Gütersloher wurde zudem ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet. Er soll einem anderen Mann nach einer Streitigkeit mit einem Messer bedroht haben.

Alle anderen Messer wurden bei den verstärkten Kontrollen bei jungen Männern im Alter von 17-22 Jahren aufgefunden.

Die Bundespolizei weist daraufhin, dass das Mitführverbot von gefährlichen Gegenständen auch bei den Treppentänzen im August und September gilt und erneut mit verstärkten Kontrollen zu rechnen ist.

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