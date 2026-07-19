Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt drei Haftbefehle am Dortmunder Flughafen

Dortmund (ots)

Am vergangenen Wochenende (18./19. Juli) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei am Dortmunder Flughafen drei per Haftbefehl gesuchte Personen festgenommen. In einem Fall konnte die gesuchte Frau ihre Haft durch Zahlung der Geldstrafe abwenden. Am Samstagmorgen, dem 18. Juli, erschien ein 57-jähriger deutscher Staatsangehöriger gegen 8:50 Uhr zur grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Tirana. Die Überprüfung seiner Personalien ergab einen Erzwingungshaftbefehl. Der Mann hatte eine offene Geldforderung in Höhe von 2.500 Euro zu begleichen. Da er den Betrag nicht zahlte, nahmen die Bundespolizisten ihn fest und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt. Am Samstagnachmittag des 18. Julis gegen 16:30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte eine 26-jährige rumänische Staatsangehörige nach ihrer Einreise mit einem Flug aus London-Luton. Gegen die Frau lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Duisburg wegen einer offenen Geldstrafe vor. Die Verurteilte hatte 30 Tagessätze zu je 15 Euro zu zahlen, ersatzweise drohten 15 Tage Freiheitsstrafe. Zunächst konnte sie den Betrag nicht aufbringen. Kurz darauf erschien ihr Ehemann bei der Bundespolizei und beglich die offene Forderung vollständig. Nach Aushändigung der Zahlungsquittung durfte die 26-Jährige ihre Reise fortsetzen. Am Vormittag des 19. Julis, gegen 10:05 Uhr, kontrollierten Bundespolizisten einen 56-jährigen estnischen Staatsangehörigen vor dessen Ausreise nach Kattowitz. Die Überprüfung seiner Personalien sowie ein Fingerabdruckabgleich bestätigten einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Koblenz. Der Mann war wegen schweren Bandendiebstahls zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Von der Strafe waren noch 738 Tage zu verbüßen. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann fest und lieferten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

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