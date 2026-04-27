Polizei Aachen

POL-AC: Bilanz der Polizei Aachen nach Schwerpunkteinsatz

StädteRegion Aachen (ots)

Am Samstagabend (25.04.2026) hat die Polizei Aachen gemeinsam mit den kommunalen Ordnungsbehörden und der Bundespolizei intensive Kontrollmaßnahmen in Stadt und Städteregion Aachen durchgeführt.

Der Fokus der Polizei Aachen lag auch an diesem Wochenende wieder auf der Bekämpfung der Messergewalt und gezielten Kontroll- und Präsenzmaßnahmen. Im Einsatz waren sowohl zivile als auch uniformierte Polizistinnen und Polizisten, darunter Einheiten des Verkehrsdienstes, der Kriminalpolizei und der Einsatzhundertschaft.

Bis nach Mitternacht waren die Beamtinnen und Beamten in der Nacht zu Sonntag in der gesamten StädteRegion unterwegs. Hierbei kontrollierten sie über 300 Personen, hielten mehr als 130 Fahrzeuge an und begleiteten die zuständigen Netzwerkpartner bei Kontrollmaßnahmen von über 15 Gewerbebetrieben. Insgesamt fertigten die Einsatzkräfte der Polizei Aachen 8 Strafanzeigen, 12 Ordnungswidrigkeitenanzeigen, stellten über 20 Gegenstände sicher (davon 7 Gegenstände, die unter das Waffengesetz fallen) und erhoben über 24 Verwarngelder.

Aachen:

Am Kaiserplatz kontrollierten die Einsatzkräfte mehr als 30 Personen. Hierbei wurden unter anderem vier Messer aufgefunden und sichergestellt. Im Rahmen der Personenüberprüfungen stellte sich heraus, dass gegen eine Person ein Haftbefehl vorlag und nach einer zweiten Person zur Durchführung von erkennungsdienstlichen Maßnahmen gefahndet wurde. Im Bereich der Heinrichsallee wurde eine Person kontrolliert, die ebenfalls mit Haftbefehl gesucht wurde. Alle drei Personen wurden dem Polizeigewahrsam zugeführt und die beiden Personen mit Haftbefehl festgenommen.

In der Antoniusstraße fanden die Einsatzkräfte bei Personenkontrollen zwei Kartuschen Tierabwehrspray und ein Messer. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Im Elisengarten wurde eine Personengruppe kontrolliert. Hierbei wurden Betäubungsmittel und ein mittlerer dreistelliger Geldbetrag aufgefunden. Die Drogen und das Bargeld wurden sichergestellt und die Personen des Platzes verwiesen.

Der Verkehrsdienst der Polizei Aachen kontrollierte im Bereich der Krefelder Straße den Fahrzeugverkehr und führte zugleich Geschwindigkeitsmessungen durch. 53 Fahrzeuge fielen durch Überschreiten der dortigen Höchstgeschwindigkeit auf. Im Verlauf der Hüttenstraße wurde ein "E-Scooter-Fahrer" kontrolliert, der unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Würselen:

Im Verlauf der Jülicher Straße sollte ein Autofahrer von Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes kontrolliert werden. Beim Versuch anzuhalten touchierte der Fahrer den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeuges. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten den vermutlichen Grund für den Unfall fest: Der Fahrer war mit über 1,2 Promille Alkohol in der Atemluft unterwegs. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Eine Blutprobe wurde ihm auf einer Polizeiwache entnommen.

Eschweiler/Stolberg:

Einsatzkräfte der Polizei Aachen kontrollierten gemeinsam mit den lokalen Ordnungsbehörden über 110 Personen im Bereich der Schnellengasse sowie der Dürener Straße und am "Bahnhof Mühle". Vor einer Gastronomie in der Schnellengasse kam es unter Jugendlichen zu einer Bedrohung mit einem Messer. Im Rahmen der Personenkontrolle wurden bei dem minderjährigen Tatverdächtigen ein verbotenes Einhandmesser und "Pfefferspray" aufgefunden. Die Gegenstände wurden sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Minderjährige wurde an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Am Blausteinsee fielen den Beamtinnen und Beamten mehrere Fahrzeuge auf, die augenscheinlich der Tuner-Szene angehörig waren. Die Personen wurden kontrolliert und die Fahrzeuge in Augenschein genommen. Hierbei wurden keine Verstöße festgestellt.

Die Kooperations-/Netzwerkpartner von Stadt und StädteRegion Aachen trafen jeweils Maßnahmen im eigenen Zuständigkeitsbereich.

Die Polizei Aachen führt regelmäßig Schwerpunkt- und Kontrolleinsätze - auch gemeinsam mit den Kooperationspartnern - durch, um in der Stadt Aachen und StädteRegion Aachen für Sicherheit und Ordnung zu sorgen und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken. (gw)

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