Polizei Aachen

POL-AC: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Würselen (ots)

Am Samstagabend (25.04.2026) ist es gegen 19:05 Uhr im Verlauf der Krefelder Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein 26-jähriger Motorradfahrer aus Alsdorf tödlich verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der Motorradfahrer die Krefelder Straße aus Richtung Aachen kommend in Fahrtrichtung Alsdorf. Kurz vor der Kreuzung Krefelder Straße/Honigmannstraße kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem 60-jährigen Autofahrer aus Würselen. Der Motorradfahrer verstarb trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen an der Unfallstelle. Der Autofahrer wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Krefelder Straße im Bereich der Unfallörtlichkeit gesperrt. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei NRW wurde für die Unfallaufnahme eingesetzt. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (gw)

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