Polizei Aachen

POL-AC: Kontrollen in der Eifel: Deutliche Geschwindigkeitsverstöße und Missachtung von Streckenverboten

StädteRegion Aachen/ Simmerath/ Roetgen (ots)

Am Sonntag (26.04.2026) hat die Polizei Aachen wieder gezielte Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Motorradverkehr in der Eifel durchgeführt. Kontrollstellen wurden unter anderem in Steckenborn sowie auf der Hahner Straße (zwischen Lammersdorf und dem Abzweig Rott) und in Roetgen zwischen dem Abzweig Rott und Mulartshütte eingerichtet.

Im Verlauf des Einsatzes wurden insgesamt 120 Maßnahmen getroffen, davon 66 gegen Motorradfahrende. Bei Geschwindigkeitskontrollen wurden 10 Motorradfahrerinnen und -fahrer und 47 Autofahrende beanstandet. Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte Verstöße beim Überholen fest.

Besonders gravierend waren mehrere erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen: Bei erlaubten 70 km/h wurde ein Motorradfahrer mit 175 km/h gemessen. Ein Pkw-Fahrer erreichte 149 km/h und überholte dabei verbotswidrig mehrere Fahrzeuge. Ein weiteres Auto wurde im Verlauf des Tages mit über 120 km/h festgestellt. Gegen die betroffenen Fahrer wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Sie müssen mit Fahrverboten rechnen.

Neben repressiven Maßnahmen legte die Polizei auch einen Schwerpunkt auf Prävention: Insgesamt wurden 23 Gespräche an bekannten Treffpunkten der Motorradszene geführt.

Zusätzlich überwachte der Verkehrsdienst der Polizei Aachen das bestehende Streckenverbot zwischen Steckenborn und Woffelsbach. 54 Motorradfahrerinnen und -fahrer missachteten das Verbot.

Die Polizei Aachen wird ihre Kontrollen - insbesondere auf den beliebten Ausflugsstrecken der Eifel - weiterhin konsequent fortsetzen. (sk)

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