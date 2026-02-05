PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf Bundesstraße 109

Klein Bünzow (ots)

Am heutigen Donnerstag (05. Februar 2026) kam es gegen 14:30 Uhr auf der Bundesstraße 109, Höhe Klein Bünzow, zu einem Verkehrsunfall.

Auf Grund von Glätte kam ein Taxi der Marke Mercedes von der Fahrbahn ab und berührte mit der Beifahrerseite einen Baum.

Der 15-jährige Beifahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Eine weitere 15-jährige Mitfahrerin erlitt einen Schock und wurde leicht verletzt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ezwa 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 15:57

    POL-NB: Auto stößt durch Glätte gegen Baum

    Rosenow (ots) - Gegen 12:15 Uhr ist eine 79-jährige Autofahrerin auf der B104 Höhe Rosenow bei glatten Straßenverhältnissen mit ihrem Fahrzeug von der Straße abgekommen und mit einem Baum zusammengestoßen. Sowohl sie als auch ihr gleichaltriger Beifahrer wurden verletzt ins Klinikum gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Beide Insassen sind Deutsche. Rückfragen bitte an: Für Medienvertreter: ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 15:55

    POL-NB: Viele Glätteunfälle im Landkreis Vorpommern-Rügen

    Landkreis V-R (ots) - Am heutigen Donnerstag (05. Februar 2026) kam es wetterbedingt zu mehreren Verkehrsunfällen im Landkreis Vorpommern-Rügen. Gegen 11:40 Uhr befuhr die 46-jährige deutsche Fahrerin eines Pkw Audi die Bundesstraße 196 in Zirkow in Richtung Kreisverkehr. In einer Rechtskurve kam ihr ein Bus entgegen. Die 46-Jährige führte eine Lenkbewegung durch, ihr Fahrzeug kam ins Rutschen. Sie kam nach rechts ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 14:50

    POL-NB: Autos mit Mayo und Sirup bespritzt - Jugendliche gestellt

    Feldberg (ots) - Zwei Jugendliche haben vermutlich aus Langeweile in Feldberg vorbeifahrende Autos bespritzt. Ende Januar hatten sie an einem Tag Sirup auf Fahrzeuge gespritzt, ein paar Tage später war's die Mayo aus der Tube. Die Polizei hatte eine gute Beschreibung von den beiden und schnappte die 15-jährigen Deutschen in dieser Woche in Feldberg. In einer Art erzieherischem Gespräch wurde ihnen klar gemacht, wie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren