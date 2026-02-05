Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Auto stößt durch Glätte gegen Baum

Rosenow (ots)

Gegen 12:15 Uhr ist eine 79-jährige Autofahrerin auf der B104 Höhe Rosenow bei glatten Straßenverhältnissen mit ihrem Fahrzeug von der Straße abgekommen und mit einem Baum zusammengestoßen. Sowohl sie als auch ihr gleichaltriger Beifahrer wurden verletzt ins Klinikum gebracht.

Der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Beide Insassen sind Deutsche.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell