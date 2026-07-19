Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt mutmaßlichen Fahrraddieb nach Ladendiebstahl im Dortmunder Hauptbahnhof

Dortmund (ots)

Am Freitagmorgen (17. Juli) ging der Bundespolizei im Dortmunder Hauptbahnhof ein mutmaßlicher Fahrraddieb ins Netz. Der 38-Jährige war zunächst wegen eines Ladendiebstahls aufgefallen. Im Nachgang stellte sich heraus, dass er kurz zuvor zudem ein E-Bike entwendet haben soll. Gegen 5:45 Uhr hatte ein deutscher Staatsangehöriger sein unverschlossenes E-Bike am Treppenabgang zur Toilettenanlage im Dortmunder Hauptbahnhof abgestellt. Wenig später eignete sich ein 38-jähriger somalischer Staatsangehöriger das Fahrrad an und entfernte sich damit vom Tatort. Anschließend betrat der Mann einen im Hauptbahnhof ansässigen Drogeriemarkt und entwendete Waren im Wert von rund 95 Euro. Mitarbeiter des Geschäfts beobachteten den Diebstahl und informierten die Bundespolizei. Nachdem der Tatverdächtige den Kassenbereich ohne zu bezahlen verlassen hatte, sprachen ihn die Beschäftigten an. Daraufhin ließ der Mann die Tüte mit der Beute fallen und wurde bis zum Eintreffen der Bundespolizei von einem Zeugen festgehalten. Die Einsatzkräfte nahmen den 38-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn zur Dienststelle. Bei der Auswertung der Videoaufzeichnungen des Dortmunder Hauptbahnhofs stellten die Beamten außerdem fest, dass der Mann kurz zuvor auch ein E-Bike entwendet haben soll. Im Rahmen einer anderen polizeilichen Maßnahme wurde der Eigentümer des Fahrrads im Dortmunder Hauptbahnhof angetroffen. Auf der Dienststelle schilderte der Nordhorner den Diebstahl seines E-Bikes. Da er einen Eigentumsnachweis in Form der Rechnung vorweisen konnte, händigten ihm die Beamten das hochpreisige Fahrrad (über 7.500 Euro) nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder aus. Die Bundespolizei leitete gegen den 38-jährigen somalischen Staatsangehörigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie wegen Ladendiebstahls ein. Der Beschuldigte wurde zur Vorführung vor dem zuständigen Haftrichter dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell