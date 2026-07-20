Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Erst entblößt, dann mit einem Messer bedroht: Bundespolizei stellt Tatverdächtigen

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Hagen (ots)

Am 19. Juli entblößte sich ein Mann vor zwei Mädchen. Die Mutter eines der Mädchen bekam dies mit und forderte den Mann auf, dies zu unterlassen. Daraufhin bedrohte er die Mutter mit einem Messer. Die Bundespolizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest und vollzog einen Gewahrsam, um weitere Straftaten zu verhindern.

Gegen 17:25 Uhr hielt sich die 40-Jährige in Begleitung ihrer 16-jährigen Tochter und einer gleichaltrigen Freundin auf dem Vorplatz des Hagener Hauptbahnhofs auf. Sie nahm im Augenwinkel einen Mann wahr, der hinter einem Fahrradständer masturbierte und dabei stetig den Blickkontakt zu den beiden Jugendlichen suchte. Die deutsche Staatsbürgerin forderte den Hagener lautstark auf, dies zu unterlassen. Dieser zeigte sich unbeeindruckt, kam kurze Zeit später auf die Frau zu und machte mit einem Messer Stichbewegungen in ihre Richtung. Ein Zeuge, der dies beobachtete, schrie den 53-Jährigen an, zu verschwinden. Im selben Augenblick rannten die Mutter und ihre Tochter sowie die Freundin auf zwei Bundespolizisten zu, die sich gerade auf dem Weg zur Dienststelle befanden. Die Beamten reagierten umgehend, versetzten sich in Dienststellung und stellten den Tatverdächtigen. Er saß auf einer Sitzbank am Busbahnhof Hagen und konsumierte Alkohol. Einer der Beamten bemerkte, dass der Hagener das Messer griffbereit in der Hosentasche trug. Daraufhin zog er seine Dienstwaffe und sprach den Mann zu Boden. Diese Aufforderung ignorierte der deutsche Staatsbürger zunächst, erst nach mehrmaligem Nachhaken kam er ihr nach. Anschließend legte er sich mit dem Messer in der Hand auf den Boden. Die Beamten fesselten den Tatverdächtigen und beschlagnahmten das Messer. Nach erfolgter Belehrung äußerte sich der Beschuldigte nicht zu den Tatvorwürfen. Den Mann führten die Einsatzkräfte der Wache zu. Dort stellten sie die Identität zweifelsfrei fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Um weitere Straftaten zu verhindern, brachten Beamte der Polizei Hagen den Mann in das Polizeigewahrsam.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und exhibitionistischer Handlungen gegen den Deutschen ein.

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