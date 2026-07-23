Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Zeugen zu Unfallflucht in der Adlerstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von rund 4.000 Euro forderte eine Unfallflucht am Mittwoch (22.07.2026) gegen 16:15 Uhr in der Adlerstraße in Herrenberg. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen geparkten BMW. Ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt das Polizeirevier Herrenberg unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail unter herrenberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

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