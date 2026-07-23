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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Brand nach Unkrautarbeiten in der Lindenstraße

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Brand von zwei Nadelbäumen sowie einer Rasenfläche kam es am Mittwoch (22.07.2026) gegen 18:00 Uhr in der Lindenstraße in Renningen. Eine Bewohnerin vernichtete an ihrer Wohnanschrift Unkraut und nutzte hierzu einen Bunsenbrenner. Im Zuge dessen fing ein Nadelbaum Feuer, welches kurz darauf auf einen zweiten Nadelbaum sowie eine Rasenfläche von rund drei Quadratmeter übergriff. Anwesende Nachbarn begannen nach Brandausbruch sofort damit, dass Feuer auf der Wiese zu löschen. Die alarmierte Feuerwehr löschte die beiden in Vollbrand geratenen Nadelbäume. Die Bewohnerin erlitt durch den Rauch des Feuers leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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