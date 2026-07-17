Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Blitzeinschlag verursacht Dachstuhlbrand

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich in Folge eines Blitzeinschlags entstand am Donnerstagabend (16.07.2026) gegen 20:20 Uhr ein Brand im Dachstuhl eines Wohnhauses im Schleusenweg in Besigheim. Die zwei 58 und 59 Jahre alten Bewohner sowie ein 58-jähriger Nachbar versuchten noch vor Eintreffen der Feuerwehr, den Brand selbstständig zu löschen. Dabei waren alle drei Personen dem Rauch ausgesetzt und wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Die 59-jährige Bewohnerin sowie der 58-jährige Nachbar konnten anschließend wieder entlassen werden, der 58-jährige Bewohner wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löschte den Brand vollständig ab. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 70.000 Euro.

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