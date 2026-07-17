Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz - Zeuge gesucht

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Discounters in der Martin-Luther-Straße in Ludwigsburg am Mittwoch (15.07.2026) zwischen 15.20 Uhr und 15.30 Uhr sucht die Polizei einen Zeugen. Dieser hatte beobachtet, wie ein derzeit noch unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen geparkten Audi stieß und einen Sachschaden von rund 1.500 Euro hinterließ. Der Unbekannte fuhr anschließend davon. Der Zeuge übergab dem Fahrer des Audi seine Telefonnummer und anschließend trennte sich die beiden. Bei der Anzeigenerstattung stellte sich jedoch heraus, dass die notierte Nummer vermutlich fehlerhaft ist. Nun bitte die Polizei den Zeugen, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Ludwigsburg zu melden.

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