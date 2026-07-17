Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Deckenpfronn: 60-jähriger Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 60-Jähriger am Donnerstag (16.07.2026) mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 18 Uhr in Deckenpfronn in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Der 60-Jährige fuhr dort mit seinem Pedelec auf der Gärtringer Straße in Richtung Gärtringen. Ein 61-Jähriger wollte zeitgleich mit seinem Toyota Yaris aus einer Parkbucht am Straßenrand auf die Gärtringer Straße in Richtung Gärtringen einfahren. Dabei übersah er mutmaßlich den von hinten kommenden Fahrradfahrer, so dass dieser mit dem einfahrenden Toyota kollidierte. Der 60-Jährige stürzte zu Boden und wurde dabei schwer verletzt. Der 61-jährige Autofahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 4.000 Euro. Die Verkehrspolizei Ludwigsburg hat die Unfallermittlungen aufgenommen (0711 6869-0, stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de).

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