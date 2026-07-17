Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr

Schwieberdingen: nach Unfallflucht leistet 52-Jähriger Widerstand

Ludwigsburg (ots)

Wegen Verkehrsunfallflucht und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wird sich ein 52 Jahre alter Toyota-Fahrer verantworten müssen, der am Donnerstagabend (16.07.2026) zunächst in Steinheim an der Murr in eine Unfallflucht verwickelt war und letztlich in Schwieberdingen Widerstand gegen Einsatzkräfte verübte. Gegen 21.40 Uhr war der 52-Jährige in der Wahlwiesenstraße in Steinheim an der Murr unterwegs und fuhrt dort gegen einen geparkten BMW. Der Besitzer des BMW konnte den Unfall jedoch beobachten und begab sich aus einem Firmengebäude hinunter auf die Straße, um die Polizei zu alarmieren. Hierbei bemerkte er, nachdem der 52-Jährige aus seinem Toyota ausgestiegen war, dass sich dieser unsicher bewegte. Plötzlich stieg der 52-Jährige zurück in seinen PKW und fuhr einfach davon. Dies teilte der 40-Jährige BMW-Besitzer der Polizei mit, die hierauf mit Fahndungsmaßnahmen nach dem Toyota-Fahrer begann. In Schwieberdingen konnte eine Streifenwagenbesatzung den unfallbeschädigten Toyota am Fahrbahnrand stehend feststellen, während sich der 52-Jährige in der Nähe aufhielt. Auch für die Einsatzkräfte hatte es den Anschein, als dass der Toyota-Lenker erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Als ihm die folgenden Maßnahmen erläutert wurden, folgte er den Anweisungen der Einsatzkräfte nicht. Als ihm hierauf Handschließend angelegt werden sollten, wehrte sich der Mann, so dass er zu Boden gebracht werden musste. Letztlich wurde er zum Polizeirevier Ditzingen gebracht. Einen Atemalkoholtest verweigerte der 52-Jährige. Er musste sich dann einer Blutentnahme unterziehen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige auf freien Fuß entlassen.

Derzeit wird geprüft, ob der 52 Jahre alte Toyota-Lenker am selben Abend eine weitere Unfallflucht in der Straße "Bauhof" in Steinheim an der Murr verübt haben könnte. Die entstandenen Sachschäden stehen derzeit abschließend noch nicht fest.

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