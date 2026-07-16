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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: falsche Bankmitarbeiter am Werk

Ludwigsburg (ots)

Eine 41 Jahre alte Frau erhielt am Dienstag (14.07.2026) gegen 11.30 Uhr einen Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters. Der Anrufer suggerierte der Frau, dass eine Sicherheitsprüfung erforderlich sei. Durch geschickte Gesprächsführung brachte der Unbekannte die 41-Jährige schließlich dazu, sensible persönliche Daten preiszugeben, die auch das Online-Banking betrafen. Später stellte sie unberechtigte Kontoabbuchungen in Höhe von mehreren Tausend Euro fest und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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