Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Sachbeschädigung an Haustür

Gronau (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Gronauer Straße;

Tatzeit: 04.06.2026, 01.30 Uhr;

Die Eingangstür eines Wohnhauses beschädigten zwei bislang unbekannte Täter in Gronau-Epe. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Donnerstag um 01.30 Uhr auf der Gronauer Straße. Eine Glasscheibe der Eingangstür wurde dabei zerstört. Nach Zeugenangaben entfernten sich zwei Personen nach einem lauten Knall von der Örtlichkeit stadtauswärts in Richtung Kreisverkehr an der Agathastraße. Beide männlichen Personen sollen ca. 18-20 Jahre alt und zwischen 1,70 m und 1,80 m groß sein. Sie sollen mit schwarzen Oberteilen und Jeanshosen bekleidet gewesen sein.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (jh)

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