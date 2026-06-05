Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in ein Wohnhaus

Borken (ots)

Tatort: Borken, Grütlohner Weg;

Tatzeit: 05.06.2026, 01.20 Uhr;

In ein Haus eingebrochen ist ein bislang unbekannter Täter am Grütlohner Weg in Borken. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 01.20 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte der Täter gewaltsam über ein Fenster in das freistehende Einfamilienhaus. Im Inneren des Hauses durchwühlte er sämtliche Räume. Nach ersten Erkenntnissen entwendete der Einbrecher Münzgeld. Nach Zeugenangaben flüchtete der männliche Täter Richtung Stadtzentrum. Er soll einen blauen Kapuzenpullover sowie eine blaue Hose getragen haben und circa 1,80m groß sein.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet die Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000. (jh)

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