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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Unfall mit geparktem Pkw
Zeugen gesucht

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Alstätte, Thieweg;

Unfallzeit: 03.06.206, zwischen 13.00 Uhr und 21.30 Uhr;

Einen schwarzen Mercedes C-Klasse angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus-Alstätte. Das Auto stand von Mittwochmittag bis Mittwochabend auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes am Thieweg. Der Flüchtige beschädigte den Mercedes hinten links oberhalb des Radkastens. Er entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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