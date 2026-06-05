POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Unfall mit geparktem Pkw
Zeugen gesucht
Ahaus (ots)
Unfallort: Ahaus-Alstätte, Thieweg;
Unfallzeit: 03.06.206, zwischen 13.00 Uhr und 21.30 Uhr;
Einen schwarzen Mercedes C-Klasse angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus-Alstätte. Das Auto stand von Mittwochmittag bis Mittwochabend auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes am Thieweg. Der Flüchtige beschädigte den Mercedes hinten links oberhalb des Radkastens. Er entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.
Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)
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