Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Unfallflucht mit Personenschaden

Polizei sucht Zeugen

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau-Epe, Von-Keppel-Straße;

Unfallzeit: 03.06.2026, 08.05 Uhr;

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich am Mittwochmorgen ein 40-jähriger Mann aus Nordhorn bei einem Verkehrsunfall in Gronau-Epe. Ein bislang unbekannter Junge verletzte den Mann mit seinem Fatbike. Der Fahrer des Fatbikes befuhr die Zufahrt zum Parkplatz der dortigen Bücherei, nachdem er von der Von-Keppel-Straße kam. Auf der Zufahrt kam es zum Zusammenstoß der beiden Beteiligten. Dabei zog sich der Mann aus Nordhorn leichte Verletzungen zu. Der junge Fahrer des Fatbikes setzte seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der Flüchtige soll circa 13 bis 14 Jahre sein und weiße Oberbekleidung getragen haben. Das Fatbike ist nach Angaben des Unfallopfers schwarz. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (jh)

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