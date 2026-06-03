Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Unbekannte missachtet Vorfahrt

Radfahrerin verletzt

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Wüllen, Am Kalkbruch / Mergelstraße;

Unfallzeit: 03.06.2026, 12.45 Uhr;

Nach einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrerinnen sucht die Polizei jetzt Zeugen. Zu dem Unfall kam es am Dienstagmittag gegen 12.45 Uhr. Eine 17-jährige Ahauserin war mit ihrem Pedelec auf der Mergelstraße in Richtung Muschelweg unterwegs. Ihren Angaben zufolge fuhr zeitgleich eine unbekannte Frau mit ihrem Pedelec auf der Straße Am Kalkbruch in Richtung Wüllener Straße. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Radfahrerinnen zusammen. Die junge Frau aus Ahaus verletzte sich bei dem Unfall leicht. Die Unbekannte setzte ihre Fahrt fort. Sie wird auf etwa 35 Jahre geschätzt und trug zur Unfallzeit eine Brille sowie einen Zopf. Ihr Pedelec war grau/schwarz. Zudem führte sie einen Anhänger dahinter.

Die Polizei bittet die unbekannte Radfahrerin sowie mögliche Zeugen, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (jh)

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