PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Unbekannte missachtet Vorfahrt
Radfahrerin verletzt

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Wüllen, Am Kalkbruch / Mergelstraße;

Unfallzeit: 03.06.2026, 12.45 Uhr;

Nach einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrerinnen sucht die Polizei jetzt Zeugen. Zu dem Unfall kam es am Dienstagmittag gegen 12.45 Uhr. Eine 17-jährige Ahauserin war mit ihrem Pedelec auf der Mergelstraße in Richtung Muschelweg unterwegs. Ihren Angaben zufolge fuhr zeitgleich eine unbekannte Frau mit ihrem Pedelec auf der Straße Am Kalkbruch in Richtung Wüllener Straße. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Radfahrerinnen zusammen. Die junge Frau aus Ahaus verletzte sich bei dem Unfall leicht. Die Unbekannte setzte ihre Fahrt fort. Sie wird auf etwa 35 Jahre geschätzt und trug zur Unfallzeit eine Brille sowie einen Zopf. Ihr Pedelec war grau/schwarz. Zudem führte sie einen Anhänger dahinter.

Die Polizei bittet die unbekannte Radfahrerin sowie mögliche Zeugen, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 03.06.2026 – 12:14

    POL-BOR: Rhede - Nach Unfall weitergefahren

    Rhede (ots) - Unfallort: Rhede, Am Forsthaus; Unfallzeit: zwischen 01.06.2026, 19.00 Uhr und 02.06.2026, 08.00 Uhr; Einen schwarzen Citroen angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Rhede. Der Flüchtige beschädigte den Wagen zwischen Montagabend und Dienstagmorgen. Zu dem Zeitpunkt stand das Auto am Fahrbahnrand der Straße Am Forsthaus. Nach dem Unfall fuhr der Unbekannte weiter. Die Polizei hat die ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 11:00

    POL-BOR: Vreden - Einladung zum Seniorenradeln in Vreden

    Vreden (ots) - Der Kreis Borken und die Kreispolizei Borken laden am Mittwoch, 10. Juni 2026, erneut zum "Seniorenradeln" in Vreden ein. Das Angebot richtet sich insbesondere an ältere Radfahrerinnen und Radfahrer, die mit dem Fahrrad oder Pedelec sicher und entspannt unterwegs bleiben möchten. Während der begleiteten Tour geben Fachleute praktische Tipps für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Themen sind unter ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 10:47

    POL-BOR: Ahaus - Unfall mit geparktem Pkw / Zeugen gesucht

    Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus, Marienstraße; Unfallzeit: 01.06.2026, zwischen 17.40 Uhr und 17.50 Uhr; Einen schwarzen Skoda Kamiq angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus. Der Pkw stand am Montag gegen 17.40 Uhr für kurze Zeit am Fahrbahnrand der Marienstraße. Dort beschädigte der Flüchtige den Skoda am linken vorderen Kotflügel. Er entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren