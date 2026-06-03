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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfall mit geparktem Pkw
Zeugen gesucht

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Marienstraße;

Unfallzeit: 01.06.2026, zwischen 17.40 Uhr und 17.50 Uhr;

Einen schwarzen Skoda Kamiq angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus. Der Pkw stand am Montag gegen 17.40 Uhr für kurze Zeit am Fahrbahnrand der Marienstraße. Dort beschädigte der Flüchtige den Skoda am linken vorderen Kotflügel. Er entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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