Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfall mit geparktem Pkw

Zeugen gesucht

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Marienstraße;

Unfallzeit: 01.06.2026, zwischen 17.40 Uhr und 17.50 Uhr;

Einen schwarzen Skoda Kamiq angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus. Der Pkw stand am Montag gegen 17.40 Uhr für kurze Zeit am Fahrbahnrand der Marienstraße. Dort beschädigte der Flüchtige den Skoda am linken vorderen Kotflügel. Er entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)

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