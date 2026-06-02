POL-BOR: Bocholt - Unbekannte beschmieren Schulgebäude
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Kurfürstenstraße;
Tatzeit: zwischen 01.06.2026, 20.00 Uhr, und 02.06.2026, 07.00 Uhr;
Sachschaden an einem Schulzentrum angerichtet haben bislang Unbekannte in Bocholt: Mit Farbschmierereien verunstalteten die Täter eine Gebäudewand an der Kurfürstenstraße. Zu der Tat kam es in der Nacht zum Dienstag. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (jh)
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