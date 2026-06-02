POL-BOR: Bocholt - Unbekannte beschmieren Schulgebäude

Borken (ots) - Tatort: Borken-Gemen, Neumühlenallee; Tatzeit: 01.06.2026, zwischen 12.10 Uhr und 12.45 Uhr; Einen Roller entwendet haben bislang unbekannte Täter in Borken-Gemen. Das Fahrzeug stand am Montag, im Zeitraum zwischen 12.10 Uhr und 12.45 Uhr, auf dem Parkplatz der Jodocus Nünning Gesamtschule an der Neumühlenallee. Es handelt sich um einen Roller der Marke Yamaha. Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib ...

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