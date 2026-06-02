Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Sachbeschädigung durch Feuer

Borken (ots)

Tatort: Borken, Propst-Sievert-Weg;

Tatzeit: 01.06.2026, 19.10 Uhr;

In Brand gesetzt haben bislang unbekannte Täter ein Pedelec auf dem Propst-Sievert-Weg in Borken. Die Tat ereignete sich am Montag gegen 19.10 Uhr. Das Fahrrad war abgestellt an einem frei zugänglichen Fahrradständer. Es entstand Sachschaden.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

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