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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Sachbeschädigung durch Feuer

Borken (ots)

Tatort: Borken, Propst-Sievert-Weg;

Tatzeit: 01.06.2026, 19.10 Uhr;

In Brand gesetzt haben bislang unbekannte Täter ein Pedelec auf dem Propst-Sievert-Weg in Borken. Die Tat ereignete sich am Montag gegen 19.10 Uhr. Das Fahrrad war abgestellt an einem frei zugänglichen Fahrradständer. Es entstand Sachschaden.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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