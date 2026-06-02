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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Unfallflucht mit Personenschaden

Südlohn (ots)

Unfallort: Südlohn-Oeding, Jakobistraße;

Unfallzeit: 01.06.2026, 18.45 Uhr;

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich am frühen Montagabend eine 41-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Südlohn-Oeding. Die Frau war mit ihrem Fahrrad auf der Jakobistraße in Richtung der Niederlande unterwegs. Kurz nach der Kreuzung Vredener Straße überholte sie ein weißer Lastkraftwagen. Es kam zur Kollision. Daraufhin stürzte die 41-Jährige und verletzte sich leicht. Der unbekannte Lastkraftwagenfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten und seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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