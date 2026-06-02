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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Diebstahl eines Rollers

Borken (ots)

Tatort: Borken-Gemen, Neumühlenallee;

Tatzeit: 01.06.2026, zwischen 12.10 Uhr und 12.45 Uhr;

Einen Roller entwendet haben bislang unbekannte Täter in Borken-Gemen. Das Fahrzeug stand am Montag, im Zeitraum zwischen 12.10 Uhr und 12.45 Uhr, auf dem Parkplatz der Jodocus Nünning Gesamtschule an der Neumühlenallee. Es handelt sich um einen Roller der Marke Yamaha.

Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Rollers nimmt die Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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