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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zusammenstoß mit Fahrrad - E-Scooter-Fahrerin flüchtet

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Erftstraße;

Unfallzeit: 02.06.2026, 07.50 Uhr;

Nach einem Zusammenstoß mit einem Fahrrad geflüchtet ist eine bislang unbekannte E-Scooter-Fahrerin in Bocholt. Ein achtjähriger Junge bog mit seinem Fahrrad von der Rheinstraße auf die Erftstraße ab. Auf der Erftstraße kam ihm eine Jugendliche auf einem E-Scooter entgegen. Die beiden Zweiräder stießen zusammen. Dabei touchierte der E-Scooter-Lenker das Gesicht des Achtjährigen. Rettungskräfte brachten ihn leichtverletzt in ein nahgelegenes Krankenhaus. Die Unbekannte entfernte sich vom Unfallort. Eine Zeugin beschrieb sie wie folgt: weiblich und circa 14 bis 15 Jahre alt. Zum Unfallzeitpunkt trug sie eine blaue Hose, eine lila Jacke und ein pinkfarbenes Kopftuch. Die Polizei bittet die Erziehungsberechtigten der E-Scooter-Fahrerin, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 zu melden. Hinweise von weiteren Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, nimmt die Polizei ebenfalls entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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