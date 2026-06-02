Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zusammenstoß mit Fahrrad - E-Scooter-Fahrerin flüchtet

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Erftstraße;

Unfallzeit: 02.06.2026, 07.50 Uhr;

Nach einem Zusammenstoß mit einem Fahrrad geflüchtet ist eine bislang unbekannte E-Scooter-Fahrerin in Bocholt. Ein achtjähriger Junge bog mit seinem Fahrrad von der Rheinstraße auf die Erftstraße ab. Auf der Erftstraße kam ihm eine Jugendliche auf einem E-Scooter entgegen. Die beiden Zweiräder stießen zusammen. Dabei touchierte der E-Scooter-Lenker das Gesicht des Achtjährigen. Rettungskräfte brachten ihn leichtverletzt in ein nahgelegenes Krankenhaus. Die Unbekannte entfernte sich vom Unfallort. Eine Zeugin beschrieb sie wie folgt: weiblich und circa 14 bis 15 Jahre alt. Zum Unfallzeitpunkt trug sie eine blaue Hose, eine lila Jacke und ein pinkfarbenes Kopftuch. Die Polizei bittet die Erziehungsberechtigten der E-Scooter-Fahrerin, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 zu melden. Hinweise von weiteren Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, nimmt die Polizei ebenfalls entgegen. (jh)

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