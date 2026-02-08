LPI-G: Kaugummiautomat zerstört
Altenburger Land (ots)
Schmölln: Am 07.02.2026 beschädigten derzeit unbekannte Täter gegen 22:40 Uhr am Brauhof einen Kaugummi-Automat und verließen den Tatort in Richtung des Brauereiteiches. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen mit der Bezugsnummer 26030602 und nimmt Hinweise telefonisch unter 03447 / 4710 entgegen.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell