PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kaugummiautomat zerstört

Altenburger Land (ots)

Schmölln: Am 07.02.2026 beschädigten derzeit unbekannte Täter gegen 22:40 Uhr am Brauhof einen Kaugummi-Automat und verließen den Tatort in Richtung des Brauereiteiches. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen mit der Bezugsnummer 26030602 und nimmt Hinweise telefonisch unter 03447 / 4710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 08.02.2026 – 12:40

    LPI-G: Reifen zerstochen

    Altenburger Land (ots) - Altenburg: In der Zeit vom 07.02.2026, 02:30 Uhr bis zum 07.02.2026, 14:15 Uhr zerstach ein bislang unbekannter Täter in der Hempelstraße zwei Reifen an einem dort geparkten Pkw Audi. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen mit der Bezugsnummer 26030499 und nimmt Hinweise telefonisch unter 03447 / 4710 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 12:39

    LPI-G: Mit E-Scooter im Rausch ohne Versicherung

    Altenburger Land (ots) - Lucka: Am 07.02.2026 stellten Beamte der Altenburger Polizei gegen 22:50 Uhr im Bischofsweg einen Mann fest, der mit einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war. Einer Kontrolle versucht der Mann zunächst zu entgehen, stürzt allerdings nach einigen Metern. In der Folge stellen die Beamten fest, dass zwar keine Versicherung für das Fahrzeug besteht, dafür der 32-jährige Fahrer ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 12:38

    LPI-G: Brand

    Altenburger Land (ots) - Lucka: Am 06.02.2026 begab sich ein unbekannter Täter gegen 19:15 Uhr auf ein umfriedetes Firmengrundstück in der Pegauer Straße und setzte dort den Inhalt eines Abfallcontainers in Brand. Da der Container unter einem Vordach stand, geriet dieses ebenfalls in Brand. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen mit der Bezugsnummer 26029660 und nimmt Hinweise telefonisch unter 03447 / 4710 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren