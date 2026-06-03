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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Nach Unfall weitergefahren

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Am Forsthaus;

Unfallzeit: zwischen 01.06.2026, 19.00 Uhr und 02.06.2026, 08.00 Uhr;

Einen schwarzen Citroen angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Rhede. Der Flüchtige beschädigte den Wagen zwischen Montagabend und Dienstagmorgen. Zu dem Zeitpunkt stand das Auto am Fahrbahnrand der Straße Am Forsthaus. Nach dem Unfall fuhr der Unbekannte weiter. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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