POL-BOR: Rhede - Nach Unfall weitergefahren

Vreden (ots) - Der Kreis Borken und die Kreispolizei Borken laden am Mittwoch, 10. Juni 2026, erneut zum "Seniorenradeln" in Vreden ein. Das Angebot richtet sich insbesondere an ältere Radfahrerinnen und Radfahrer, die mit dem Fahrrad oder Pedelec sicher und entspannt unterwegs bleiben möchten. Während der begleiteten Tour geben Fachleute praktische Tipps für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Themen sind unter ...

mehr