POL-BOR: Rhede - Nach Unfall weitergefahren
Rhede (ots)
Unfallort: Rhede, Am Forsthaus;
Unfallzeit: zwischen 01.06.2026, 19.00 Uhr und 02.06.2026, 08.00 Uhr;
Einen schwarzen Citroen angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Rhede. Der Flüchtige beschädigte den Wagen zwischen Montagabend und Dienstagmorgen. Zu dem Zeitpunkt stand das Auto am Fahrbahnrand der Straße Am Forsthaus. Nach dem Unfall fuhr der Unbekannte weiter. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)
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